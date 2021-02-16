В окрестностях Петербурга построят 12 врачебных амбулаторий в 2021 году

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В 2021 году в садоводствах под Санкт-Петербургом планируется построить 12 новых врачебных амбулаторий для проживающих на даче горожан.
В окрестностях Петербурга построят 12 врачебных амбулаторий в 2021 году
  • Pixabay

Об этом сообщает kp.ru.

«Наша задача — обеспечить петербуржцам комфортное проживание на дачах. Несмотря на то что на борьбу с пандемией город направлял значительные средства, финансирование развития садоводств было сохранено в полном объёме», — заявил губернатор города Александр Беглов.

С мая по октябрь в наиболее крупных садоводческих массивах работали 36 медицинских пунктов. Помощь в них получили более 70 тыс. дачников.

Ранее портал RIA56 сообщил, что в Оренбургской области начнут строить врачебные амбулатории.

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