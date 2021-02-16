Эксперт назвал минусы фриланса в России

Короткая ссылка
Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков рассказал о недостатках такого формата работы, как фриланс.
Эксперт назвал минусы фриланса в России
  • Pixabay

В эфире радиостанции Sputnik Александр Шершуков отметил прежде всего разницу в оформлении трудовых отношений между заказчиком и исполнителем. Эксперт обращает внимание, что, оформляя временный договор с исполнителем, работодатель экономит деньги, потому что с него снимается часть обязательств, которые предусмотрены Трудовым и Налоговым кодексами.

«Для работника проблема заключается в том, что, являясь, по сути, работником, фрилансер лишён части прав. А для работодателя проблема заключается в том, что в случае, если таковые отношения будут признаны судом имитирующими фриланс, ИП, даже срочный трудовой договор, но, по сути, являющимися постоянной работой, ему грозят санкции, которые прописаны в законодательстве», — поясняет эксперт.

По его мнению, фриланс размывает трудовые отношения.

Ранее, как сообщал Nation News, психолог Елена Данилова рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить