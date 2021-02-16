Эксперт назвал минусы фриланса в России

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков рассказал о недостатках такого формата работы, как фриланс.

В эфире радиостанции Sputnik Александр Шершуков отметил прежде всего разницу в оформлении трудовых отношений между заказчиком и исполнителем. Эксперт обращает внимание, что, оформляя временный договор с исполнителем, работодатель экономит деньги, потому что с него снимается часть обязательств, которые предусмотрены Трудовым и Налоговым кодексами.

«Для работника проблема заключается в том, что, являясь, по сути, работником, фрилансер лишён части прав. А для работодателя проблема заключается в том, что в случае, если таковые отношения будут признаны судом имитирующими фриланс, ИП, даже срочный трудовой договор, но, по сути, являющимися постоянной работой, ему грозят санкции, которые прописаны в законодательстве», — поясняет эксперт.

По его мнению, фриланс размывает трудовые отношения.

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