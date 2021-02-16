В Томский областной онкодиспансер поступило новое оборудование

В Томский областной онкологический диспансер поступило новое оборудование по нацпроекту «Здравоохранение» — гипертермическая система стоимостью 24 млн рублей.

Об этом сообщает vtomske.ru.

Лечение с применением метода гипертермии пациенты онкодиспансера получают с февраля, сообщили в областном Департаменте здравоохранения.

В целом за весь 2021 год в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в онкодиспансер планируют закупить необходимое оборудование на 169,5 млн рублей.

В декабре 2020 года «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге направили дополнительные средства на покупку оборудования в реанимационное отделение Боткинской больницы.