В Томский областной онкодиспансер поступило новое оборудование
- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru.
Лечение с применением метода гипертермии пациенты онкодиспансера получают с февраля, сообщили в областном Департаменте здравоохранения.
В целом за весь 2021 год в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в онкодиспансер планируют закупить необходимое оборудование на 169,5 млн рублей.
В декабре 2020 года «Невские новости» сообщали, что в Санкт-Петербурге направили дополнительные средства на покупку оборудования в реанимационное отделение Боткинской больницы.