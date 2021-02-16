Россия продлила приостановку авиасообщения с Британией до 16 марта

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 марта включительно, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 16 марта 2021 года», — приводит сообщение РИА Новости.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года в связи с выявлением там нового штамма коронавируса.

По оценке Роспотребнадзора, распространения британского штамма в России пока не наблюдается.