Эксперт прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России

Руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при российском правительстве Константин Ордов прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой в России.

«Сегодня спрос на ипотечное кредитование на особых условиях в России достаточно высок», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, вероятное снижение льготной ставки можно привязать к важным социальным сложностям определённых граждан, что усилит меры поддержки при решении вопросов улучшения жилищных условий людей, которые не могут иначе купить квартиру.

Эксперт также выразил мнение, что важно создать чёткие условия для строительного сектора.

Российский президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021—2024 годах, а также рассмотреть возможность снижения процентной ставки для семей, имеющих двух и более детей.

Ранее экономист Александр Дудчак в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию со льготной ипотекой.