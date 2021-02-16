Главный терапевт Минздрава оценила эпидемиологическую ситуацию в России

Главный терапевт Минздрава Оксана Драпкина оценила эпидемиологическую ситуацию в России.

«Отметилась некоторая стабилизация эпидемиологической ситуации в плане распространения новой коронавирусной инфекции. Но всё-таки, мне кажется, нам рано успокаиваться», — цитирует эксперта НТВ.

Как отметила Драпкина, самостоятельный механизм любой инфекции, в том числе SARS CoV-2, а также влияние на течение хронических неинфекционных заболеваний приводят к тому, что врачам в течение ближайшего времени прибавится работы.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.