В Петербурге обследовали на COVID-19 более 12,6 тысячи человек за сутки

В Санкт-Петербурге обследовали на COVID-19 более 12,6 тыс. человек за сутки.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Вместе с этим отмечается, что в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 7,5 тыс. обращений.

С 5 октября 2020 года на портале #мывместе зарегистрировались 1370 волонтёров, прошли обучение и аккредитацию 1136. За всё время выполнена 5241 заявка.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в России выявили 13 233 случая COVID-19 за последние сутки.