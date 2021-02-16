В Петербурге обследовали на COVID-19 более 12,6 тысячи человек за сутки

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В Санкт-Петербурге обследовали на COVID-19 более 12,6 тыс. человек за сутки.
В Петербурге обследовали на COVID-19 более 12,6 тысячи человек за сутки
  • Reuters

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Вместе с этим отмечается, что в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом, поступило 7,5 тыс. обращений.

С 5 октября 2020 года на портале #мывместе зарегистрировались 1370 волонтёров, прошли обучение и аккредитацию 1136. За всё время выполнена 5241 заявка.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что в России выявили 13 233 случая COVID-19 за последние сутки.

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