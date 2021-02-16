Онищенко: детей не следует прививать от коронавируса

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что детей не надо прививать от коронавируса, так как заболевание переносится ими без тяжёлых последствий.

«Детей мы не прививаем, они у нас отдельно. Потому что дети болеют, как правило, достаточно легко, слава богу, без таких тяжёлых, трагических последствий», — цитирует ТАСС Онищенко.

Также он призвал граждан пройти вакцинацию, так как для этого есть много возможностей.

По его словам, в первую очередь вакцинироваться нужно людям из групп риска по медицинским показателям и по профессиональному признаку.

Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких случаях нужно сделать вакцинацию от COVID-19 заново.

Он отметил, что если человек заболеет после первой дозы вакцины и будет болеть долго, то может понадобиться повторная вакцинация.