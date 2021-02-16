Онищенко: детей не следует прививать от коронавируса
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«Детей мы не прививаем, они у нас отдельно. Потому что дети болеют, как правило, достаточно легко, слава богу, без таких тяжёлых, трагических последствий», — цитирует ТАСС Онищенко.
Также он призвал граждан пройти вакцинацию, так как для этого есть много возможностей.
По его словам, в первую очередь вакцинироваться нужно людям из групп риска по медицинским показателям и по профессиональному признаку.
Ранее вирусолог Николай Малышев рассказал, в каких случаях нужно сделать вакцинацию от COVID-19 заново.
Он отметил, что если человек заболеет после первой дозы вакцины и будет болеть долго, то может понадобиться повторная вакцинация.