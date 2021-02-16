В Москве оценили рост сектора информационных технологий

Аналитический центр Москвы подсчитал, что с 2017 по 2019 год в Москве отмечен прирост числа компаний, работающих с информационными технологиями.

Об этом сообщает «Москва 24».

Вместе с тем растёт число занятых в сфере информационных технологий — на 2019 год их стало 349 тыс. Прирост на отрезке в два года составил 24,8%.

Средняя заработная плата по отрасли, согласно данным экспертов, составляла в 2019 году 108,3 тыс. рублей.

В 2019 году, с января по декабрь, ежемесячная выручка IT-компаний составила 22,4 млрд рублей.

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