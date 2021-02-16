В СФ оценили идею расширения программы льготной ипотеки на строительство частного дома

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение расширить круг получателей льготной ипотеки на строительство частного дома.
В СФ оценили идею расширения программы льготной ипотеки на строительство частного дома
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«Я бы поддержал, поддержал в принципе все семьи, в которых есть хотя бы один ребёнок. Смысл такого рода ипотеки прежде всего заключается в том, чтобы дать людям построить свой дом», — подчеркнул Рязанский.

Сенатор отметил, что любое предложение нужно обсуждать и анализировать.

«У нас огромное количество территорий... Новгородская область, Ленинградская, Костромская, Ивановская — вот это вся нечернозёмная часть России, она очень мало заселена. Поэтому ипотека с целью вернуть на землю людей была бы крайне правильна. Хорошо, если бы эта инициатива нашла своё продолжение хотя бы в обсуждении», — заключил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил расширить круг получателей льготной ипотеки на строительство частного дома.

Подробнее — в материале RT.

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