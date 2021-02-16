Недельные пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 12 регионах

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Недельные эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 12 регионах России.
Недельные пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 12 регионах
  • globallookpress.com

«На шестой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в 12 субъектах», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

Отмечается, что среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных порогов зарегистрировано в четырёх субъектах, в возрастных группах 3-6 и 7-14 лет — так же в четырех регионах.

Среди населения старше 15 лет пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 22 субъектах страны.

Ранее сообщалось, что пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 13 регионах России.

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