Недельные пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 12 регионах
- globallookpress.com
«На шестой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в 12 субъектах», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.
Отмечается, что среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных порогов зарегистрировано в четырёх субъектах, в возрастных группах 3-6 и 7-14 лет — так же в четырех регионах.
Среди населения старше 15 лет пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 22 субъектах страны.
Ранее сообщалось, что пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 13 регионах России.