Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 13 регионах России

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Эпидемические пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышены в 13 регионах России.
Пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 13 регионах России
  • globallookpress.com

«На пятой неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями по совокупному населению были превышены в 13-ти субъектах России и семи центральных городах субъектов России (без превышения эпидемического порога по субъекту России)», — приводит РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

Отмечается, что среди детей в возрасте до двух лет превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в двух субъектах России.

Ранее врач-инфекционист доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский рассказал об отличиях COVID-19 и ОРВИ.

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