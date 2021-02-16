Противолодочный корабль ТОФ провёл стрельбы в Японском море

Большой противолодочный корабль (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и три ракетных катера соединения кораблей охраны водного района в рамках отработки курсовой задачи К-2 провели артиллерийские стрельбы в Японском море.

«В заливе Петра Великого экипаж БПК «Адмирал Трибуц» выполнил комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям, отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ТОФ.

Также практические задачи в море решили три ракетных катера Приморской флотилии разнородных сил.

Ранее сообщалось, что экипажи самолётов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск и сил на северо-востоке России провели учения на Камчатке.