Противолодочный корабль ТОФ провёл стрельбы в Японском море
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«В заливе Петра Великого экипаж БПК «Адмирал Трибуц» выполнил комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям, отработал упражнения по постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ТОФ.
Также практические задачи в море решили три ракетных катера Приморской флотилии разнородных сил.
Ранее сообщалось, что экипажи самолётов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск и сил на северо-востоке России провели учения на Камчатке.