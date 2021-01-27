Экипажи Ил-38 ТОФ провели учения на Камчатке

Экипажи самолётов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск и сил на северо-востоке России провели учения на Камчатке.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт Минобороны.

Участники манёвров отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота. В частности, они совершенствовали тактические приёмы группового поиска и слежения за подлодками условного противника.

Также стало известно, что подразделения ВДВ провели тактические учения на полигоне в Волгоградской области, передаёт Nation News.

Участниками занятий стали бойцы Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения. Они отразили нападение диверсионной группы условного противника, отработали стрельбу из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2КА-У, танков Т-72Б3, гранатомётов и стрелкового оружия.

К учениям привлекли более 500 военнослужащих и 40 единиц боевой и специальной техники.

Ранее морской тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» провёл артиллерийские стрельбы в рамках плановой боевой подготовки в Средиземном море.