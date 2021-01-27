Экипажи Ил-38 ТОФ провели учения на Камчатке

Короткая ссылка
Экипажи самолётов Ил-38 противолодочной эскадрильи войск и сил на северо-востоке России провели учения на Камчатке.
Экипажи Ил-38 ТОФ провели учения на Камчатке
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт Минобороны.

Участники манёвров отработали выполнение задач в ближней зоне ответственности Тихоокеанского флота. В частности, они совершенствовали тактические приёмы группового поиска и слежения за подлодками условного противника.

Также стало известно, что подразделения ВДВ провели тактические учения на полигоне в Волгоградской области, передаёт Nation News.

Участниками занятий стали бойцы Камышинского отдельного гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего соединения. Они отразили нападение диверсионной группы условного противника, отработали стрельбу из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2КА-У, танков Т-72Б3, гранатомётов и стрелкового оружия.

К учениям привлекли более 500 военнослужащих и 40 единиц боевой и специальной техники.

Ранее морской тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» провёл артиллерийские стрельбы в рамках плановой боевой подготовки в Средиземном море.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить