Тральщик ЧФ «Валентин Пикуль» провёл стрельбы в Средиземном море

Морской тральщик Черноморского флота «Валентин Пикуль» провёл артиллерийские стрельбы в рамках плановой боевой подготовки в Средиземном море.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу флота.

Мероприятия прошли в акватории пункта базирования кораблей ВМФ России.

«После проведения артиллерийских стрельб моряки провели корабельные учения по борьбе за живучесть, противовоздушной и противодиверсионной обороне корабля на переходе морем», — указано в сообщении.

Экипаж корабля также отработал действия по поиску, обнаружению и уничтожению малоразмерной надводной и воздушной целей, а также плавающих мин условного противника.

Как ранее сообщал «ПолитЭксперт», военные Северного флота приняли участие в антитеррористических учениях в Мурманской области.