Голикова рассказала о росте производства дефицитных онкологических препаратов

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За последние три месяца в России в три раза выросло производство дефицитных онкологических препаратов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Голикова рассказала о росте производства дефицитных онкологических препаратов
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«За три последних месяца отечественное производство дефицитных онкологических препаратов выросло более чем в три раза», — цитирует ТАСС Голикову.

Она отметила, что производство выросло с 680 тыс. до 2,4 млн упаковок в месяц.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что, по предварительным данным, в 2020 году в стране зафиксировано снижение смертности от онкологических заболеваний.

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