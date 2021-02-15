Голикова рассказала о росте производства дефицитных онкологических препаратов

За последние три месяца в России в три раза выросло производство дефицитных онкологических препаратов, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«За три последних месяца отечественное производство дефицитных онкологических препаратов выросло более чем в три раза», — цитирует ТАСС Голикову.

Она отметила, что производство выросло с 680 тыс. до 2,4 млн упаковок в месяц.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что, по предварительным данным, в 2020 году в стране зафиксировано снижение смертности от онкологических заболеваний.