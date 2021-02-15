Голикова рассказала о росте производства дефицитных онкологических препаратов
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«За три последних месяца отечественное производство дефицитных онкологических препаратов выросло более чем в три раза», — цитирует ТАСС Голикову.
Она отметила, что производство выросло с 680 тыс. до 2,4 млн упаковок в месяц.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что, по предварительным данным, в 2020 году в стране зафиксировано снижение смертности от онкологических заболеваний.