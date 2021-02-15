Эксперт прокомментировала идею расширить перечень получателей маткапитала

Доцент Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ Анна Юрко прокомментировала идею расширить перечень получателей маткапитала.

«Расширять финансовую помощь родителям с детьми необходимо, однако это нужно делать планомерно и взвешенно, чтобы меры поддержки были действительно полезны», — заявила она в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как полагает эксперт, для поддержки многодетных нужно прежде всего создать условия, при которых женщины смогут без проблем совмещать уход за детьми и работу.

Ранее депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий с 1 января 2022 года выплаты материнского капитала на третьего ребёнка и последующих детей лицам, которые ранее не воспользовались правом его получения, в субъектах России с низкой рождаемостью.

«Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе рассказали о работе по выплатам регионального маткапитала.