В аэропорту Перми планируют открыть пункт тестирования на COVID-19
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Об этом сообщает ФАН.
Пункт может начать работу 26 февраля — к моменту первого международного вылета.
«Забор мазков будут производить в медпункте на первом этаже аэровокзала. Для прохождения тестирования необходимо предъявить паспорт», — заявили в пресс-службе краевой администрации.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.