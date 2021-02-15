В аэропорту Перми планируют открыть пункт тестирования на COVID-19

В аэропорту Перми планируют открыть стационарный пункт для тестирования на COVID-19 методом ПЦР.

Об этом сообщает ФАН.

Пункт может начать работу 26 февраля — к моменту первого международного вылета.

«Забор мазков будут производить в медпункте на первом этаже аэровокзала. Для прохождения тестирования необходимо предъявить паспорт», — заявили в пресс-службе краевой администрации.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.