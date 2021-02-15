Психолог дал рекомендации по шестидневной рабочей неделе

Психолог, коуч Александр Кичаев дал рекомендации по шестидневной рабочей неделе.

«Нужно себя настроить и сделать аффирмацию, что пятница — это подготовка к последнему рабочему дню, сдвинуть внутри себя временную границу работы. Можно ещё сделать такую установку, что потом будет три выходных», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как считает эксперт, по возможности нужно спать подольше, так как в зимнее время у людей снижается активность и им требуется больше времени на восстановление сил.

«90% причин бессонницы — это нерешённые дела и незакрытые проблемы. Если не спится, то нужно закрыть все свои проблемы и перенести их решение на завтра», — добавил он.

Ранее, как сообщал Nation News, психолог Елена Данилова рассказала, как перейти с дистанционного формата работы на очный.