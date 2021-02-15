В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с лекарствами

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Заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал ситуацию с лекарствами.
В Нижегородской области прокомментировали ситуацию с лекарствами
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

«Проблема намного глубже, ведь аптеки зависят от поставщиков, а те, в свою очередь, от производителей. И эта система не всегда может быстро реагировать на изменение спроса. По моему мнению, лекарства по рецептам должны выдаваться бесплатно и не зависеть от колебаний рынка», — заявил он в беседе с ИА «Время Н».

По его словам, такая работа уже проводится на федеральном уровне. К примеру, пациенты, перенёсшие инфаркты и инсульты, уже сейчас могут получить бесплатные препараты, отметил Мелик-Гусейнов. Он выразил уверенность, что в скором времени так будет с каждым тяжёлым заболеванием.

«Кроме того, государство должно быстро реагировать на изменения на лекарственном рынке», — добавил министр.

В январе Мелик-Гусейнов заявил, что в разгар пандемии население начало массово скупать лекарства и производители, поставщики и аптечные сети не справились с таким ажиотажем.

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