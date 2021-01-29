Власти Нижегородской области прокомментировали ситуацию с лекарствами

Министр здравоохранения, заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал ситуацию с лекарствами.

В беседе с ИА «Время Н» он заявил, что в разгар пандемии население начало массово скупать лекарства и производители, поставщики и аптечные сети не справились с таким ажиотажем.

«Конечно, у государства есть некоторые рычаги влияния. Например, каждая аптека должна иметь в ассортименте 71 позицию жизненно необходимых лекарств. Но некоторые сети формально подходят к выполнению этого требования и закупают всего по несколько пачек этих препаратов», — сказал Мелик-Гусейнов.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии оценили объёмы бесплатной медикаментозной помощи пациентам с COVID-19.