В Удмуртии оценили объёмы бесплатной медикаментозной помощи пациентам с COVID-19

С 5 ноября 2020 года 3046 амбулаторных пациентов старше 18 лет были обеспечены в Удмуртии бесплатными препаратами от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии.

Reuters

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу Минздрава республики. Всего из бюджета республики на эти цели выделили 60 млн рублей, из федерального бюджета — 56,4 млн рублей. Власти заключили 12 контрактов на поставку 32 373 упаковок лекарств на общую сумму 55,9 млн рублей из федерального бюджета. Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что правительство продлило на январь выдачу бесплатных лекарств пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией.