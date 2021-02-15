В Петербурге отметили сокращение на 20% числа госпитализаций с COVID-19
- РИА Новости
«На минувшей неделе госпитализированы с COVID-19 и подозрением на него 2365 больных. Неделей ранее этот показатель был 2959 больных. Таким образом, снижение госпитализаций составило более 20%», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».
Лисовец отметил, что в городе начался процесс возвращения к обычному режиму работы стационаров для больных коронавирусом.
«На прошлой неделе к плановой работе вернулась Мариинская больница, остановил работу павильон 7 «Ленэкспо». Сегодня к обычной работе возвращается часть Детской больницы №5 им. Филатова», — добавил чиновник.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прививку от коронавирусной инфекции получили более 150 тыс. человек.