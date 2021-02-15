В Петербурге отметили сокращение на 20% числа госпитализаций с COVID-19

В Санкт-Петербурге число госпитализаций с коронавирусом за неделю снизилось более чем на 20%. Об этом сообщил глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«На минувшей неделе госпитализированы с COVID-19 и подозрением на него 2365 больных. Неделей ранее этот показатель был 2959 больных. Таким образом, снижение госпитализаций составило более 20%», — написал он в социальной сети «ВКонтакте».

Лисовец отметил, что в городе начался процесс возвращения к обычному режиму работы стационаров для больных коронавирусом.

«На прошлой неделе к плановой работе вернулась Мариинская больница, остановил работу павильон 7 «Ленэкспо». Сегодня к обычной работе возвращается часть Детской больницы №5 им. Филатова», — добавил чиновник.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге прививку от коронавирусной инфекции получили более 150 тыс. человек.