Более 150 тысяч человек получили прививку от коронавируса в Петербурге

В Санкт-Петербурге прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 получили более 150 тыс. человек.

Об этом сообщает администрация губернатора города.

«За весь период в городе привиты 153 767 человек. Из них 34 256 полностью закончили цикл вакцинации», — говорится в заявлении.

Отмечается, что 12 февраля в Петербурге установлен рекорд по количеству вакцинируемых за сутки — за этот день были привиты 11 663 человека.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городские больницы начинают возвращать к плановой работе.