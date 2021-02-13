Более 150 тысяч человек получили прививку от коронавируса в Петербурге
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- РИА Новости
Об этом сообщает администрация губернатора города.
«За весь период в городе привиты 153 767 человек. Из них 34 256 полностью закончили цикл вакцинации», — говорится в заявлении.
Отмечается, что 12 февраля в Петербурге установлен рекорд по количеству вакцинируемых за сутки — за этот день были привиты 11 663 человека.
Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что городские больницы начинают возвращать к плановой работе.