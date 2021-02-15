В Мурманской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В медицинских учреждениях Мурманской области продолжают работу по обратному перепрофилированию коек, ранее использовавшихся для пациентов с COVID-19.

Об этом сообщает Nord-News.

«На прошедшей неделе свернули ещё 94 койки, доведя коечный фонд по ковиду в наших подведах и ФМБА до 1230 коек», — заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

По его словам, более 64,7 тыс. пациентов получили бесплатные противовирусные препараты на амбулаторном этапе за счёт федерального и областного бюджетов.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.