В Мурманской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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В медицинских учреждениях Мурманской области продолжают работу по обратному перепрофилированию коек, ранее использовавшихся для пациентов с COVID-19.
В Мурманской области прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nord-News.

«На прошедшей неделе свернули ещё 94 койки, доведя коечный фонд по ковиду в наших подведах и ФМБА до 1230 коек», — заявил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

По его словам, более 64,7 тыс. пациентов получили бесплатные противовирусные препараты на амбулаторном этапе за счёт федерального и областного бюджетов.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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