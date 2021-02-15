В Калмыкии режим ограничений из-за коронавируса продлён до 14 марта

Власти Калмыкии продлили режим ограничений из-за коронавируса до 14 марта включительно.

«Указом главы Калмыкии в республике продлён период действия ограничительных мер до 14 марта текущего года включительно. Также в регионе продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции для граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Ранее progorod43 информировал, что в Кировской области приняли решение продлить ограничительные меры до 4 марта.

Также сообщалось, что власти Амурской области приняли решение снять часть ограничений, введённых ранее из-за распространения коронавируса.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в эфире НСН высказал мнение, что маски можно будет снять уже летом.