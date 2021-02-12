В Приамурье снимают часть ограничений по коронавирусу

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Власти Амурской области приняли решение снять часть ограничений, введённых ранее из-за распространения коронавируса. Об этом заявил губернатор региона Василий Орлов.
В Приамурье снимают часть ограничений по коронавирусу
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

По его словам, ситуация с коронавирусом в регионе улучшается, в связи с чем оперативный штаб по COVID-19 принял ряд решений.

«Первое решение касается общепита. С 15 числа мы снимем ограничения по времени и по заполняемости залов, при этом сохраним обязательную термометрию на входе. Будет снято ограничение по обязательной самоизоляции граждан в возрасте 65+», — сказал Орлов в Instagram.

Также в Амурской области снимают с 13 февраля ограничение на проведение спортивных массовых мероприятий при условии заполняемости зала не более чем на 50%. 

«Режим масочный никто не снимал и не отменял. Режим масочный общеобязателен для всех», — добавил глава региона.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области приняли решение продлить ограничительные меры до 4 марта.

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