Во Владикавказе завершили разбор завалов на месте взрыва супермаркета

Во Владикавказе завершили разбор завалов на месте взрыва супермаркета. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.

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«Разбор завалов на месте разрушенного здания завершён», — приводит РИА Новости сообщение ведомства. 12 февраля во Владикавказе произошёл взрыв в супермаркете. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газа. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы проверки по факту взрыва. Как сообщили в МВД, версия теракта исключена.