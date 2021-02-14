Во Владикавказе завершили разбор завалов на месте взрыва супермаркета

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Во Владикавказе завершили разбор завалов на месте взрыва супермаркета. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Северной Осетии.
Во Владикавказе завершили разбор завалов на месте взрыва супермаркета
  • © ГУ МЧС по Северной Осетии

«Разбор завалов на месте разрушенного здания завершён», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

12 февраля во Владикавказе произошёл взрыв в супермаркете. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газа

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы проверки по факту взрыва.

Как сообщили в МВД, версия теракта исключена.

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