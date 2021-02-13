Бастрыкин поручил СК выяснить обстоятельства взрыва во Владикавказе

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК материалы проверки по факту взрыва в супермаркете во Владикавказе.
Бастрыкин поручил СК выяснить обстоятельства взрыва во Владикавказе
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Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил передать материалы проверки для последующего всестороннего выяснения обстоятельств произошедшего в производство следователей центрального аппарата СК России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ход и результаты проверки поставлены на контроль.

12 февраля во Владикавказе произошёл взрыв в супермаркете на улице Гагкаева. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газа

На месте был найден один человек, он не пострадал.

По данным МЧС, возбуждено уголовное дело об уничтожении имущества по неосторожности.

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