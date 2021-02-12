Уголовное дело возбуждено после взрыва в супермаркете во Владикавказе
- РИА Новости
«Возбуждено дело по статье 168 УК («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»), — приводит его слова ТАСС.
Как отмечается, взяты смывы на предмет определения взрывчатых веществ, они переданы в криминалистический центр МВД.
Взрыв произошёл утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на улице Гагкаева. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газа.
На месте был найден один человек, он не пострадал.