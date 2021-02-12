Уголовное дело возбуждено после взрыва в супермаркете во Владикавказе

Короткая ссылка
Уголовное дело об уничтожении имущества по неосторожности возбуждено после взрыва в супермаркете «Магнит» во Владикавказе. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Северной Осетии Александр Хоружий.
Уголовное дело возбуждено после взрыва в супермаркете во Владикавказе
  • РИА Новости

«Возбуждено дело по статье 168 УК («Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»), — приводит его слова ТАСС.

Как отмечается, взяты смывы на предмет определения взрывчатых веществ, они переданы в криминалистический центр МВД.

Взрыв произошёл утром в пятницу, 12 февраля, в супермаркете на улице Гагкаева. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газа

На месте был найден один человек, он не пострадал.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить