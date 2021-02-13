МВД исключило версию теракта при взрыве в торговом центре во Владикавказе

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Версия теракта при взрыве в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе исключена. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев.
МВД исключило версию теракта при взрыве в торговом центре во Владикавказе
  • © ГУ МЧС по Северной Осетии

«Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена», — приводит ТАСС его слова.

12 февраля во Владикавказе произошёл взрыв в супермаркете на улице Гагкаева. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газа

На месте был найден один человек, он не пострадал.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК материалы проверки по факту взрыва в супермаркете во Владикавказе.

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