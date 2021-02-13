МВД исключило версию теракта при взрыве в торговом центре во Владикавказе

Версия теракта при взрыве в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе исключена. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев.

«Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена», — приводит ТАСС его слова.

12 февраля во Владикавказе произошёл взрыв в супермаркете на улице Гагкаева. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газа.

На месте был найден один человек, он не пострадал.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК материалы проверки по факту взрыва в супермаркете во Владикавказе.