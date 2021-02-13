МВД исключило версию теракта при взрыве в торговом центре во Владикавказе
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«Была проведена экспертиза. На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена», — приводит ТАСС его слова.
12 февраля во Владикавказе произошёл взрыв в супермаркете на улице Гагкаева. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газа.
На месте был найден один человек, он не пострадал.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК материалы проверки по факту взрыва в супермаркете во Владикавказе.