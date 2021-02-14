Коммунальные службы Москвы взяли под особый контроль очистку кровель

Коммунальные службы Москвы после сильного снегопада взяли под особый контроль очистку кровель.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Городские службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада. Под особым контролем — очистка кровель и выступающих элементов фасадов зданий», — говорится в заявлении.

Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что столичные власти планируют за пять суток очистить город от снега.