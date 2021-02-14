Коммунальные службы Москвы взяли под особый контроль очистку кровель
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Комплекса городского хозяйства Москвы.
«Городские службы продолжают ликвидировать последствия мощного снегопада. Под особым контролем — очистка кровель и выступающих элементов фасадов зданий», — говорится в заявлении.
Ранее заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков заявил, что столичные власти планируют за пять суток очистить город от снега.