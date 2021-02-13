В Москве намерены за пять суток очистить город от снега

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что столичные власти планируют за пять суток очистить город от снега.

«По регламенту нам ещё нужно пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Я думаю, что этот регламент будет выдержан», — цитирует его РИА Новости.

Бирюков добавил, что в городе были проблемы с движением транспорта, но сбоев в работе общественного транспорта, метро или железной дороги не было.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик заявил, что коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопада.