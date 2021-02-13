В Москве намерены за пять суток очистить город от снега
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- АГН «Москва»
«По регламенту нам ещё нужно пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Я думаю, что этот регламент будет выдержан», — цитирует его РИА Новости.
Бирюков добавил, что в городе были проблемы с движением транспорта, но сбоев в работе общественного транспорта, метро или железной дороги не было.
Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик заявил, что коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопада.