В Москве намерены за пять суток очистить город от снега

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Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков в эфире «Соловьёв LIVE» заявил, что столичные власти планируют за пять суток очистить город от снега.
В Москве намерены за пять суток очистить город от снега
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«По регламенту нам ещё нужно пять суток для того, чтобы весь город зачистить. Я думаю, что этот регламент будет выдержан», — цитирует его РИА Новости.

Бирюков добавил, что в городе были проблемы с движением транспорта, но сбоев в работе общественного транспорта, метро или железной дороги не было.

Ранее министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик заявил, что коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы из-за снегопада.

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