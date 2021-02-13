Минтранс Подмосковья рассказал о работе коммунальных служб

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик в эфире канала «Россия 24» рассказал о работе коммунальных служб региона в условиях снегопада.

«Все дорожные и коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что для уборки снега задействованы 6 тыс. единиц техники и 20 тыс. работников коммунальных службы и дорожных рабочих.

Гержик призвал жителей Московской области отнестись к сложившейся ситуации на улицах региона с пониманием.

Ранее МЧС предупредило о продолжении метели и сильном ветре в Москве.