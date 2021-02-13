Минтранс Подмосковья рассказал о работе коммунальных служб

Короткая ссылка
Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик в эфире канала «Россия 24» рассказал о работе коммунальных служб региона в условиях снегопада.
Минтранс Подмосковья рассказал о работе коммунальных служб
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«Все дорожные и коммунальные службы перешли на круглосуточный режим работы», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что для уборки снега задействованы 6 тыс. единиц техники и 20 тыс. работников коммунальных службы и дорожных рабочих.

Гержик призвал жителей Московской области отнестись к сложившейся ситуации на улицах региона с пониманием.

Ранее МЧС предупредило о продолжении метели и сильном ветре в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить