МЧС предупредило о продолжении метели и сильном ветре в Москве

Столичный главк МЧС России предупредил о продолжении метели и усилении ветра до 18 м/с в столице.

РИА Новости

«По данным синоптиков Росгидромета, комплекс неблагоприятных метеорологических явлений продлится до конца суток 13 февраля. Снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица», — приводит ТАСС сообщение. Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личных автомобилях. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «снежный апокалипсис» ждёт Москву в выходные: снег будет идти 36 часов.