МЧС предупредило о продолжении метели и сильном ветре в Москве
- РИА Новости
«По данным синоптиков Росгидромета, комплекс неблагоприятных метеорологических явлений продлится до конца суток 13 февраля. Снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица», — приводит ТАСС сообщение.
Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личных автомобилях.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «снежный апокалипсис» ждёт Москву в выходные: снег будет идти 36 часов.