МЧС предупредило о продолжении метели и сильном ветре в Москве

Короткая ссылка
Столичный главк МЧС России предупредил о продолжении метели и усилении ветра до 18 м/с в столице.
МЧС предупредило о продолжении метели и сильном ветре в Москве
  • РИА Новости

«По данным синоптиков Росгидромета, комплекс неблагоприятных метеорологических явлений продлится до конца суток 13 февраля. Снег, временами сильный, метель, усиление ветра с порывами до 18 м/с. На дорогах снежные заносы, гололедица», — приводит ТАСС сообщение.

Спасатели рекомендуют воздержаться от поездок на личных автомобилях. 

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что «снежный апокалипсис» ждёт Москву в выходные: снег будет идти 36 часов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить