В Минпросвещения назвали управляемой ситуацию с коронавирусом в школах

Ситуация с коронавирусом в российских школах непростая, но управляемая. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«В целом ситуация, конечно, непростая, но контролируемая», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Кравцов отметил, что перевод учеников на дистанционное обучение в 2020 году был вынужденной мерой.

«Ещё раз хотел бы поблагодарить всех наших учителей. Они ни на миг не оставляли своих школьников и образовательный процесс. Несмотря на все сложности, он продолжался», — добавил министр.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в 36 школах Екатеринбурга 50 классов перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19.