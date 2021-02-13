В Минпросвещения назвали управляемой ситуацию с коронавирусом в школах

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Ситуация с коронавирусом в российских школах непростая, но управляемая. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
В Минпросвещения назвали управляемой ситуацию с коронавирусом в школах
  • РИА Новости

«В целом ситуация, конечно, непростая, но контролируемая», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Кравцов отметил, что перевод учеников на дистанционное обучение в 2020 году был вынужденной мерой.

«Ещё раз хотел бы поблагодарить всех наших учителей. Они ни на миг не оставляли своих школьников и образовательный процесс. Несмотря на все сложности, он продолжался», — добавил министр.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в 36 школах Екатеринбурга 50 классов перевели на дистанционное обучение из-за COVID-19.

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