В Северной Осетии рассказали о ходе работ на месте взрыва во Владикавказе
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«Работы на месте взрыва не прекращались. К счастью, под завалами никто не обнаружен. Обошлось без жертв. Продолжаются работы по расчистке», — сказал он.
Как сообщили ТАСС в МЧС, спасатели начали разбор завалов в подвальном помещении здания.
12 февраля во Владикавказе произошёл взрыв в супермаркете. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газа.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы проверки по факту взрыва.
Как сообщили в МВД, версия теракта исключена.