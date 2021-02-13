В Северной Осетии рассказали о ходе работ на месте взрыва во Владикавказе

Заместитель председателя правительства Северной Осетии Ирбек Томаев рассказал о ходе работ на месте взрыва в супермаркете во Владикавказе. По его словам, расчистка местности продолжается, жертв не обнаружено.

«Работы на месте взрыва не прекращались. К счастью, под завалами никто не обнаружен. Обошлось без жертв. Продолжаются работы по расчистке», — сказал он.

Как сообщили ТАСС в МЧС, спасатели начали разбор завалов в подвальном помещении здания.

12 февраля во Владикавказе произошёл взрыв в супермаркете. По предварительной версии, причиной ЧП стал взрыв газа.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат ведомства материалы проверки по факту взрыва.

Как сообщили в МВД, версия теракта исключена.