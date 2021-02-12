В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что потребность в специализированных местах для пациентов с COVID-19 начала снижаться. Это позволило приступить к сокращению особого коечного фонда.
В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Медицинские учреждения, перепрофилированные во время пандемии, постепенно возвращаются к обычному графику.

Как отметил Владимиров, всех нуждающихся в госпитализации по-прежнему готовы принять.

«Для борьбы непосредственно с коронавирусом в стационарах края остаётся задействованной сейчас 3771 койка. Больше 30% из них свободны», — сказал он.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.

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