В Ставропольском крае прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает pobeda26.ru.
Медицинские учреждения, перепрофилированные во время пандемии, постепенно возвращаются к обычному графику.
Как отметил Владимиров, всех нуждающихся в госпитализации по-прежнему готовы принять.
«Для борьбы непосредственно с коронавирусом в стационарах края остаётся задействованной сейчас 3771 койка. Больше 30% из них свободны», — сказал он.
Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.