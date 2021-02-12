Эксперт прокомментировала планы изменить телефонные номера для междугородних звонков

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Член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Антонина Левашенко прокомментировала планы изменить телефонные номера для междугородних звонков.
Эксперт прокомментировала планы изменить телефонные номера для междугородних звонков
  • Reuters

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что заменить код «8» на «0» необходимо, чтобы расширить нумерацию географически определяемых зон.

«В России действует открытый план нумерации, когда соединение абонентов устанавливается набором только местного номера без набора национального кода», — напомнила она.

Как отметила Левашенко, в мире для международных и междугородних звонков принято набирать «0», а в России «8», так что переход на «0» — это вопрос гармонизации регулирования телефонной связи.

Ранее в Минцифры предложили вывести сведения о геолокации мобильного телефона из-под действия законодательной статьи о тайне связи.

Подробнее — в материале RT.

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