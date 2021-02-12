В России изменятся телефонные номера для междугородних звонков
Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных актов.
«Осуществить переход на использование при установлении внутризоновых и междугородных телефонных соединений на национальный префикс «Пн = 0», а при установлении международных телефонных соединений — на международный префикс «Пмн = 00», — говорится в тексте документа.
Уточняется, что абоненты смогут набирать номера телефонов не через цифру «8», как раньше, а через «0» и «00».
Ранее в Минцифры предложили вывести сведения о геолокации мобильного телефона из-под действия законодательной статьи о тайне связи.
Подробнее — в материале RT.