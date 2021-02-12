Эксперт оценил перспективы банковского проекта по переходу на цифровые карты

Специалист по производным финансовым инструментам, экономист Вячеслав Зайченко спрогнозировал, что банкам потребуется не менее десяти лет, чтобы полностью заменить пластиковые карты на цифровые.

«Практика, которую организовывает финансовая организация, хорошая, потому что тенденция перехода клиентов с пластиковых карт на виртуальные активно намечается. Однако я боюсь, что в ближайшие годы реализовываться она будет не энергично. Связано это с тем, что большая часть населения не пользуется мобильными приложениями или современными гаджетами», — сказал Вячеслав Зайченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт отметил, что не все россияне имеют возможность пользоваться современным продуктами финансового сектора.

«Люди старше 70 лет далеки от цифровизации», — отметил он.

По мнению Зайченко, финансовым организациям потребуется около десяти лет, чтобы внедрить эту технологию, так как на сегодняшний день цифровыми продуктами пользуются не более 20% клиентов кредитных организаций.

Как ранее сообщали «Известия», в России в 2020 году вырос спрос на цифровые карты. В некоторых кредитных организациях их выпуск увеличился в пределах 50%.