Эксперт оценил перспективы банковского проекта по переходу на цифровые карты
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- РИА Новости
«Практика, которую организовывает финансовая организация, хорошая, потому что тенденция перехода клиентов с пластиковых карт на виртуальные активно намечается. Однако я боюсь, что в ближайшие годы реализовываться она будет не энергично. Связано это с тем, что большая часть населения не пользуется мобильными приложениями или современными гаджетами», — сказал Вячеслав Зайченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
Эксперт отметил, что не все россияне имеют возможность пользоваться современным продуктами финансового сектора.
«Люди старше 70 лет далеки от цифровизации», — отметил он.
По мнению Зайченко, финансовым организациям потребуется около десяти лет, чтобы внедрить эту технологию, так как на сегодняшний день цифровыми продуктами пользуются не более 20% клиентов кредитных организаций.
Как ранее сообщали «Известия», в России в 2020 году вырос спрос на цифровые карты. В некоторых кредитных организациях их выпуск увеличился в пределах 50%.