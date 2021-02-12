Эксперт оценил перспективы банковского проекта по переходу на цифровые карты

Короткая ссылка
Специалист по производным финансовым инструментам, экономист Вячеслав Зайченко спрогнозировал, что банкам потребуется не менее десяти лет, чтобы полностью заменить пластиковые карты на цифровые.
Эксперт оценил перспективы банковского проекта по переходу на цифровые карты
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

«Практика, которую организовывает финансовая организация, хорошая, потому что тенденция перехода клиентов с пластиковых карт на виртуальные активно намечается. Однако я боюсь, что в ближайшие годы реализовываться она будет не энергично. Связано это с тем, что большая часть населения не пользуется мобильными приложениями или современными гаджетами», — сказал Вячеслав Зайченко в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт отметил, что не все россияне имеют возможность пользоваться современным продуктами финансового сектора.

«Люди старше 70 лет далеки от цифровизации», — отметил он.

По мнению Зайченко, финансовым организациям потребуется около десяти лет, чтобы внедрить эту технологию, так как на сегодняшний день цифровыми продуктами пользуются не более 20% клиентов кредитных организаций.

Как ранее сообщали «Известия», в России в 2020 году вырос спрос на цифровые карты. В некоторых кредитных организациях их выпуск увеличился в пределах 50%.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить