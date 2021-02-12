В Балашихе пройдёт авиационный фестиваль «Небо: теория и практика»
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры.
В программе — экстремальный пилотаж, выступление самой титулованной лётчицы мира Светланы Капаниной, Кубок МАРЗ — Русские авиационные гонки, шоу пилотажной группы на реактивных самолётах, вертолётный фристайл — танец вертолётов под музыку и многое другое.
Также гости смогут увидеть полёты настоящих самолётов времён Первой мировой войны и выставку аэродромной техники, покататься на воздушных шарах, попробовать силы в авиасимуляторах, произвести собственный планёр и запустить его на катапульте братьев Райт.
Ранее сообщалось о фестивале технических видов спорта, прошедшем в Воткинске в Удмуртии.