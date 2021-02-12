В Балашихе пройдёт авиационный фестиваль «Небо: теория и практика»

Авиационный фестиваль «Небо: теория и практика» с участием лучших пилотов мира и вертолётным фристайлом пройдёт в подмосковной Балашихе.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на региональное Министерство культуры.

В программе — экстремальный пилотаж, выступление самой титулованной лётчицы мира Светланы Капаниной, Кубок МАРЗ — Русские авиационные гонки, шоу пилотажной группы на реактивных самолётах, вертолётный фристайл — танец вертолётов под музыку и многое другое.

Также гости смогут увидеть полёты настоящих самолётов времён Первой мировой войны и выставку аэродромной техники, покататься на воздушных шарах, попробовать силы в авиасимуляторах, произвести собственный планёр и запустить его на катапульте братьев Райт.

Ранее сообщалось о фестивале технических видов спорта, прошедшем в Воткинске в Удмуртии.