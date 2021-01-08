В Удмуртии прошёл Рождественский фестиваль технических видов спорта

Рождественский фестиваль технических видов спорта состоялся 7 января в Воткинске в Удмуртии.

Об этом сообщает udm-info.ru.

В гонках Рождественского фестиваля участвовали 113 спортсменов.

До конца зимы такие спортивные фестивали пройдут в Глазове и Ижевске, сообщают организаторы.

Участники соревновались в картинге, мотоспидвее (MX SPEEDWAY), гонках на квадроциклах. Прошли также показательные выступления гонщиков на раллийных автомобилях и багги.

В соревнованиях приняли участие авто- и мотогонщики из Казани, Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска, Перми и других городов.

По сообщениям ОТР, в декабре в Уфе прошёл турнир по силовому экстриму «Урал Батыр».