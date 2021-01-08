В Удмуртии прошёл Рождественский фестиваль технических видов спорта

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Рождественский фестиваль технических видов спорта состоялся 7 января в Воткинске в Удмуртии.
В Удмуртии прошёл Рождественский фестиваль технических видов спорта
  • ©udmurt.ru

Об этом сообщает udm-info.ru

В гонках Рождественского фестиваля участвовали 113 спортсменов.

До конца зимы такие спортивные фестивали пройдут в Глазове и Ижевске, сообщают организаторы.

Участники соревновались в картинге, мотоспидвее (MX SPEEDWAY), гонках на квадроциклах. Прошли также показательные выступления гонщиков на раллийных автомобилях и багги.

В соревнованиях приняли участие авто- и мотогонщики из Казани, Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска, Перми и других городов.

По сообщениям ОТР, в декабре в Уфе прошёл турнир по силовому экстриму «Урал Батыр».

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