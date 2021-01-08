В Удмуртии прошёл Рождественский фестиваль технических видов спорта
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Об этом сообщает udm-info.ru.
В гонках Рождественского фестиваля участвовали 113 спортсменов.
До конца зимы такие спортивные фестивали пройдут в Глазове и Ижевске, сообщают организаторы.
Участники соревновались в картинге, мотоспидвее (MX SPEEDWAY), гонках на квадроциклах. Прошли также показательные выступления гонщиков на раллийных автомобилях и багги.
В соревнованиях приняли участие авто- и мотогонщики из Казани, Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска, Перми и других городов.
По сообщениям ОТР, в декабре в Уфе прошёл турнир по силовому экстриму «Урал Батыр».