Врач перечислила признаки интернет-зависимости у детей

Главный внештатный специалист Минздрава Самарской области по детской психиатрии Светлана Карпухина рассказала о признаках интернет-зависимости у детей.

В беседе с sova.info она отметила важность профилактики данной проблемы.

«Прежде всего нужно ограничить время пребывания в сети. Благодаря этому мы сохраним здоровыми зрение, психику, неврологию, осанку детей. Так мы сохраним все социальные связи ребёнка и его физическое здоровье, при этом позволим пользоваться интернетом ограниченно, например, с образовательной целью», — сказала специалист.

Светлана Карпухина назвала три основных признака интернет-зависимости у детей: ребёнок не может расстаться с гаджетом, использует гаджет не только для звонков, но и для изучения интернет-контента, предпочитает виртуальное общение живому.

Как отмечает специалист, в этом случае стоит обратиться за помощью к психологу, психотерапевту или психиатру. Однако первыми проблему должны заметить школьный педагог и психолог, считает Карпухина.

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