В Удмуртии от коронавируса привились более 13 тысяч человек

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В Минздраве Удмуртии прокомментировали ход вакцинации от коронавируса.
В Удмуртии от коронавируса привились более 13 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Активно ставят вакцину жители Ижевска, Можги, Балезинского, Игринского, Дебесского и Кезского районов.

По данным на 12 февраля, от инфекции привились 13 170 жителей Удмуртии, 1337 человек получили второй компонент. Из числа вакцинированных 6043 — граждане старше 60 лет, из которых 154 человека получили второй компонент.

Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

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