В Удмуртии от коронавируса привились более 13 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Активно ставят вакцину жители Ижевска, Можги, Балезинского, Игринского, Дебесского и Кезского районов.
По данным на 12 февраля, от инфекции привились 13 170 жителей Удмуртии, 1337 человек получили второй компонент. Из числа вакцинированных 6043 — граждане старше 60 лет, из которых 154 человека получили второй компонент.
Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина», член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.