Один человек пострадал в результате пожара на складе ГСМ в Красноярске
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ведомства.
«В результате пожара на складе произошло частичное обрушение здания. Ранг пожара — №2 из пяти возможных... По предварительным данным, есть пострадавший», — заявили в МЧС.
Отмечается, что площадь пожара уточняется. На месте работают десять единиц техники и около 25 человек личного состава.
Ранее сообщалось, что на складе автозапчастей в Красноярске произошёл крупный пожар.