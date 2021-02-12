Один человек пострадал в результате пожара на складе ГСМ в Красноярске

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В пресс-службе ГУ МЧС по Красноярскому краю заявили, что один человек пострадал в результате возгорания на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Красноярске.
Один человек пострадал в результате пожара на складе ГСМ в Красноярске
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение ведомства.

«В результате пожара на складе произошло частичное обрушение здания. Ранг пожара — №2 из пяти возможных... По предварительным данным, есть пострадавший», — заявили в МЧС.

Отмечается, что площадь пожара уточняется. На месте работают десять единиц техники и около 25 человек личного состава.

Ранее сообщалось, что на складе автозапчастей в Красноярске произошёл крупный пожар.

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