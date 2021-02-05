В Омске произошёл пожар на складе
- РИА Новости
«В 04:43 (01:43 мск) поступило сообщение о пожаре на продуктовом складе общей площадью 4 000 кв. м. на улице ул. 2-я Казахстанская. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности», — приводит ТАСС сообщение.
Уточняется, что 8 человек самостоятельно покинули склад до прибытия спасателей.
К тушению пожара от МЧС России привлечены 82 человека и 18 единиц техники.
Пострадавших, по предварительным данным, нет.
3 февраля на складе автозапчастей в Красноярске произошёл крупный пожар.