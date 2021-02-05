В Омске произошёл пожар на складе

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Спасатели ликвидируют пожар площадью 4 тыс. кв. метров на продуктовом складе в Омске, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.
В Омске произошёл пожар на складе
  • РИА Новости

«В 04:43 (01:43 мск) поступило сообщение о пожаре на продуктовом складе общей площадью 4 000 кв. м. на улице ул. 2-я Казахстанская. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности», — приводит ТАСС сообщение.

Уточняется, что 8 человек самостоятельно покинули склад до прибытия спасателей.

К тушению пожара от МЧС России привлечены 82 человека и 18 единиц техники.

Пострадавших, по предварительным данным, нет.

3 февраля на складе автозапчастей в Красноярске произошёл крупный пожар.

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