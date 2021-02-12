В Подмосковье более 2 тысяч детей появились на свет благодаря ЭКО в 2020 году

Более 2 тыс. детей родились в Подмосковье благодаря репродуктивным технологиям.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Современная медицина помогает многим женщинам, которые не могут забеременеть естественным путём», — отметила замминистра здравоохранения региона Светлана Лазарева.

Процедуру делают бесплатно — по полису ОМС. Во всех перинатальных центрах региона кабинеты репродуктивного здоровья появились осенью 2020 года.

По сообщениям kp.ru, в комитете по делам записи актов гражданского состояния Ленобласти рассказали о самых популярных и редких именах новорождённых детей в 2020 году.