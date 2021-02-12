Нарышкин прокомментировал заявления о связи оппозиции с Западом

Короткая ссылка
Министерство иностранных дел России не преувеличивает, когда сообщает о связи российской несистемной оппозиции с Западом, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
Нарышкин прокомментировал заявления о связи оппозиции с Западом
  • РИА Новости

Так он ответил на просьбу РИА Новости прокомментировать заявления МИД о том, что несистемная оппозиция напрямую работает с Западом.

«Министерство иностранных дел России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идёт на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к России враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин», — сказал глава СВР.

Ранее Нарышкин рассказал, что сталкивался с предательством в разведке.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить