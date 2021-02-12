Нарышкин прокомментировал заявления о связи оппозиции с Западом

Министерство иностранных дел России не преувеличивает, когда сообщает о связи российской несистемной оппозиции с Западом, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Так он ответил на просьбу РИА Новости прокомментировать заявления МИД о том, что несистемная оппозиция напрямую работает с Западом.

«Министерство иностранных дел России в своих комментариях не ошибается и не преувеличивает. Лишь могу добавить к сказанному, что те, кто идёт на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к России враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин», — сказал глава СВР.

Ранее Нарышкин рассказал, что сталкивался с предательством в разведке.