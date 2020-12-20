Нарышкин рассказал, что сталкивался с предательством в разведке

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Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что сталкивался с предательством в разведке.
Нарышкин рассказал, что сталкивался с предательством в разведке
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

«В моей личной профессиональной карьере на моём пути тоже встретился предатель», — сообщил глава СВР.

При этом он заявил, что «успокаивает, что эти предатели или уже сгорели в огне ада, или обязательно сгорят».

«Почему такое происходит? Одна из причин: действительно, в период подбора, в первый период прохождения службы не были выявлены какие-то качества, мотивы, которые приводят вот к такому», — заявил Нарышкин.

Также, по его словам, «нельзя исключить, что с годами у сотрудника происходили какие-то внутренние перемены».

«В его сознании под влиянием тех или иных его личных качеств. И под влиянием тех или иных обстоятельств, в которых он оказался. Ну повторяю, это, конечно, всегда очень тяжёлый и неприятный удар», — добавил он.

Ранее Нарышкин заявил, что Служба внешней разведки России на сегодняшний день является качественно обновлённой, а поставленные Верховным главнокомандующим задачи считаются стратегическими ориентирами.

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